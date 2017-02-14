Мама сестёр Уильямс: Алексис Оганян отлично подходит Серене

, мама первой ракетки мира американки, прокомментировала помолвку дочери с бизнесменом«Как мне кажется, Серена ещё не была счастливее. Алексис отлично ей подходит, потому что он спокойный и умиротворённый, а Серена — личность типа А. Прошлые отношения у Серены длились недолго, так как женщине её положения трудно найти человека, который будет действительно заботиться о ней.Перед тем как сделать предложение, Алексис пришёл ко мне за благословением. Он очень нервничал. Конечно, он в любом случае поступил бы так, как собирался, но решил соблюсти все приличия», — приводит слова Орасин New York Post.