Кравчук проиграл Харрисону на старте турнира в Мемфисе

Россиянинпроиграл американцув первом круге турнира в Мемфисе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу теннисиста из США.Поединок продолжался 1 час 25 минут. На счету Харрисона 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Кравчук подал навылет 4 раза и использовал 1 брейковый шанс из 4. Следующим соперником Харрисона будет его соотечественник Сэм Куэрри (3).Также во второй круг турнира вышли австралиец Мэттью Эбден (Q), победивший канадца Петера Полански (Q) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:1, и представитель Барбадоса Дариан Кинг (Q), который выбил из борьбы ещё одного австралийца Бернарда Томича (5), победив — 6:4, 6:4