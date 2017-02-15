Долгополов победил Типсаревича и сыграет с Куэвасом в Буэнос-Айресе

Украинец Александр Долгополов вышел во второй круг турнира в Буэнос-Айресе. В матче первого раунда он уверенно обыграл серба Янко Типсаревича (WC) — 6:3, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 11 минут. На счету Долгополова 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Типсаревич подал навылет 7 раз, совершил 2 двойные ошибки и упустил 2 брейк-пойнта.
За место в четвертьфинале Долгополов поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом (2).
Во второй круг турнира пробились также два аргентинца — Гидо Андреосси и Карлос Берлок (WC). Андреосси в первом раунде победил своего соотечественника Ренсо Оливо — 2:6, 6:4, 6:4, а Берлок обыграл словака Йозефа Ковалика (Q) — 6:4, 6:4.