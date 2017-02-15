Чилич: никогда не знаешь, чего ожидать от Пэра

Хорват(1), который в первом круге турнира в Роттердаме победил французасо счётом 5:7, 6:3, 6:2, рассказал о ходе встречи.«Это был тяжёлый матч, но именно этого я и ждал. Играть с Бенуа всегда непросто. Он очень талантливый игрок, который умеет выполнять красивые удары. Он игрок такого стиля, что никогда не знаешь, чего от него ожидать.Я имел шансы в первой партии, но не сумел ими воспользоваться. Понимал, что мне надо продолжать играть на высоком уровне, и у меня это получилось. Как только я реализовал брейк во второй партии, всё пошло намного легче. В третьем сете он допустил несколько ошибок, хотя по-прежнему выполнял и классные удары. С точки зрения уверенности в себе это очень важная победа, учитывая, что я проигрывал по сетам — 0-1», — передаёт слова Чилича корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.