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175 лет назад 2016
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Чилич: никогда не знаешь, чего ожидать от Пэра

15 февраля 2017, среда. 03:14. Теннис
Хорват Марин Чилич (1), который в первом круге турнира в Роттердаме победил француза Бенуа Пэра со счётом 5:7, 6:3, 6:2, рассказал о ходе встречи.

«Это был тяжёлый матч, но именно этого я и ждал. Играть с Бенуа всегда непросто. Он очень талантливый игрок, который умеет выполнять красивые удары. Он игрок такого стиля, что никогда не знаешь, чего от него ожидать.

Я имел шансы в первой партии, но не сумел ими воспользоваться. Понимал, что мне надо продолжать играть на высоком уровне, и у меня это получилось. Как только я реализовал брейк во второй партии, всё пошло намного легче. В третьем сете он допустил несколько ошибок, хотя по-прежнему выполнял и классные удары. С точки зрения уверенности в себе это очень важная победа, учитывая, что я проигрывал по сетам — 0-1», — передаёт слова Чилича корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бенуа Пэр Марин Чилич
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