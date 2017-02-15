Рамос вырвал победу у Пельи, Робредо обыграл Фоньини в Буэнос-Айресе

Испанцы(5) ивышли во второй круг турнира в Буэнос-Айресе. В первом раунде Рамос встречался с аргентинцем Гидо Пельей и одержал волевую победу — 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 3 часа 12 минут, за которые Рамос подал 3 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Во втором круге Рамос сыграет против ещё одного аргентинца Леонардо Майера (WC).Робредо на старте турнира обыграл итальянца Фабио Фоньини (7) — 6:4, 6:3. Эта игра продолжалась 73 минуты. Робредо выполнил 2 эйса и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Соперник Томми по второму кругу определится в противостоянии Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) — Тьяго Монтейро (Бразилия).