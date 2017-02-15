Кравчук и Маннарино проиграли в первом круге турнира в Мемфисе в паре

Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй круг турнира в Мемфисе в парном разряде. В первом раунде Кравчук и француз Адриан Маннарино проиграли паре Оливер Марах (Австрия)/Фабрис Мартен (Франция) (2) со счётом 2:6, 3:6.
Поединок продолжался 46 минут. Кравчук и Маннарино подали навылет 2 раза, совершили 3 двойные ошибки и использовали 1 брейк-пойнт из 6. На счету Мараха и Мартена 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Ранее Кравчук проиграл в первом круге турнира в Мемфисе и в одиночном разряде.