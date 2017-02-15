Соуза сыграет с Дельбонисом, Шварцман — с Нисикори во 2-м круге в Буэнос-Айресе

Португалец(6) и аргентинецвышли во второй круг турнира в Буэнос-Айресе. В первом раунде Соуза встречался с местным теннисистом Орасио Себальосом и победил со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 19 минут. Соуза подал навылет 6 раз, совершил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 5. Следующим соперником Соузы будет ещё один аргентинецШварцман на старте турнира обыграл своего соотечественника Факундо Багниса — 6:1, 6:4. Этот матч продолжался 67 минут. Шварцман подал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 9. За выход в четвертьфинал Диего сыграет с японцем(1).