Фритц: я просто очень не хотел проигрывать в первом круге

Американец Тейлор Фритц прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Мемфисе над представителем Китайского Тайбэя Лу Яньсюнем со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Прошлогодний финалист этих соревнований сумел отыграть 3 матчбола в третьем сете.
«Это было нелегко. Я говорил себе: „Не думай об этом“. Именно ради таких моментов, ради такого давления я и играю. Это в спорте мне нравится больше всего. На одном из матчболов Лу просто посылал мячи с форхенда, и я думал, что одним из ударов он одержит победу. Но иногда ты находишь путь к победе и даже не можешь объяснить как.
Я просто очень не хотел проигрывать в первом круге. Я хотел бы выступить здесь, как в прошлом году или даже лучше», — цитирует Фритца официальный сайт тура.