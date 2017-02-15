Кинг стал первым представителем Барбадоса, выигравшим матч на турнире ATP

Дариан Кинг, обыгравший в первом круге турнира в Мемфисе австралийца Бернарда Томича со счётом 6:4, 6:4, стал первым представителем Барбадоса в Открытой эре, выигравшим матч на соревнованиях ATP.
«Играть с пятой ракеткой турнира Томичем — это мечта, ставшая явью. А особенно приятно, что игра прошла на центральном корте. Теннис не так популярен на Барбадосе, так что я сумел добиться огромного прогресса, пробившись на такой уровень. Я очень рад своей первой победе на турнире ATP. Я упорно трудился для этого момента», — цитирует Кинга официальный сайт тура.