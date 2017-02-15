Харрисон: после того как я совершил 2 двойные ошибки, Кравчук заиграл увереннее

Американец Райан Харрисон прокомментировал свою победу над россиянином Константином Кравчуком в первом круге турнира в Мемфисе со счётом 6:3, 7:5.
«Первый сет я выиграл довольно уверенно. У меня был высокий процент попадания первым мячом. Я выполнил немало эйсов и чувствовал, что контролировал ход встречи. Во второй партии ситуация изменилась, а может, даже в концовке первого, когда я совершил двойные ошибки, подавая на сет. Это придало уверенности сопернику. До этого шансов на моей подаче у него не было. К сожалению, он стал действовать увереннее, а я ощущал небольшой упадок сил в начале второго сета», — цитирует Харрисона официальный сайт тура.