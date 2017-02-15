Веснина одолела Макхэйл на турнире в Дохе, Стрыцова и Гарсия вышли во 2-й круг

Россиянка Елена Веснина (6) пробилась во второй круг турнира в Дохе, одолев американку Кристину Макхэйл (Q) со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (9:7). Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Кристины 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Макхэйл — Веснина в Дохе
За выход в четвертьфинал Веснина поспорит с американкой Лорен Дэвис (Q).
Чешка Барбора Стрыцова (8) победила Фатму Аль-Набхани из Омана (WC) — 6:3, 6:0, а француженка Каролин Гарсия одолела американку Мэдисон Бренгл — 6:2, 4:6, 6:3.