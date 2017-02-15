Гоффен: мне было бы тяжело работать с братом

Бельгиец Давид Гоффен поделился впечатлениями после победы над россиянином Андреем Кузнецовым в первом круге в Роттердаме со счётом 6:3, 6:2 и оценил вероятность сотрудничества со своим братом Симоном.
«Обычно Роттердам мой первый турнир после Австралии, а тут я сыграл ещё один турнир в Софии, поэтому я прибился к условиям в зале. Может быть, это помогло мне наконец-то выиграть свой первый матч в Роттердаме. В следующем круге я буду играть против местного теннисиста — Робина Хасе, так что вряд ли меня будут поддерживать.
Будет ли мой брат моим тренером? Вряд ли это произойдёт. У него есть своя карьера. Он сначала работал с Петкович, а теперь с Павлюченковой. У нас с Симоном хорошие отношения. Мы часто видимся на общих турнирах. Но с ним тяжело было бы работать. Может быть, однажды он будет меня тренировать, но сейчас таких планов нет», — передаёт слова Давида Гоффена корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.