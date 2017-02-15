Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в Катаре

Россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Дохе уступила словачке Доминике Цибулковой (3) со счётом 5:7, 6:2, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 16 минут. 25-летняя уроженка Самары, занимающая 23-е место в рейтинге WТА, отыграла 5 брейк-пойнтов из 10 и сделала 4 брейка.
Следующей оппоненткой Цибулковой станет либо чешка Барбора Стрыцова (8), либо австралийка Саманта Стосур.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Цибулкова в Дохе