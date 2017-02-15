Нисикори: когда прилетаю в Японию, за мной следует множество людей

Пятая ракетка мира японецрассказал о своей популярности у себя на родине.«Это смахивает на сумасшествие. Когда я прилетаю в Японию, за мной следует множество людей. Мне нравится, что у нас появляются молодые перспективные игроки. Здорово, что в Японии всё больше людей вовлекаются в теннис. Немного странно видеть такое число японских журналистов на пресс-конференциях на различных турнирах, но я долго жил в США и привык справляться с давлением», — приводит слова Нисикори официальный сайт АТР.