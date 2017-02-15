Димитров: просыпаюсь среди ночи и начинаю пересматривать матч с Надалем

Болгаринпризнался, что до сих пор переживает из-за поражения от испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Australian Open.«Да, я никак не могу забыть полуфинал с Надалем. Это было болезненное поражение. Я смотрел поединок много раз в записи и спрашивал себя: „Что я мог сделать лучше?“ Иногда я даже пишу своему тренеру сообщения. „Я пересматриваю матч с Надалем. Как думаешь, где я мог сыграть лучше?“. А он отвечает: „Сейчас три часа ночи, иди спать“. Я ему пишу: „Я спал, но мне как раз приснилось, что мой обратный кросс с форхенда попал в корт“. Потом я смотрю запись матча и понимаю, что тот удар действительно мог попасть в корт», — передаёт слова Григора Димитрова корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.