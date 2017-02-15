Пуиг: Шарапова очень хороший и скромный человек

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро пуэрториканкаподелилась впечатлениями от выставочного матча с россиянкойв Сан-Хуане в декабре 2016 года.«Это было очень весёлое мероприятие. Стадион был переполнен. Мы с Марией много шутили и смеялись. У неё было заметно огромное желание вернуться на корт. Надеюсь, этот выставочный турнир будет расти и снова состоится в 2017 году. Мария очень хороший и скромный человек. Я с нетерпением жду её возвращения в WТА», — приводит слова Пуиг Sport 360.