Тим: А. Зверев — один из лучших игроков мира на данный момент

Австриец(2), который в первом круге турнира в Роттердаме победил немцасо счётом 3:6, 6:3, 6:4, рассказал о ходе встречи.«Зверев — один из лучших игроков в мире на данный момент. Он потрясающе сыграл на Australian Open против Надаля. Только что Саша завоевал второй титул в карьере на турнире в Монпелье. Так что сетка для меня оказалась очень неудачной.Все наши матчи получаются упорными. Сегодняшняя игра не стала исключением. Я действовал очень умно. Наверное, я показал свой лучший теннис впервые за долгое время. Это то, что мне было нужно для уверенности в себе, — хорошая игра против сильного соперника», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.