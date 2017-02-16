Соуза и Карреньо-Буста стали четвертьфиналистами турнира в Буэнос-Айресе

Португалец(6) и испанец(4) пробились в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. Соуза в матче второго круга обыграл аргентинца Федерико Дельбониса — 7:5, 6:3. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. На счету Соузы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Следующим соперником Соузы будет победитель пары Кей Нисикори (Япония, 1) — Диего Шварцман (Аргентина).Карреньо-Буста во втором раунде встречался с итальянцем Алессандро Джаннесси (Q) и победил в трёх сетах — 6:1, 4:6, 6:4. Этот матч длился 1 час 54 минуты. Карреньо-Буста подал навылет 4 раза, совершил 2 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 12. За выход в полуфинал Пабло сразится со своим соотечественником Альбертом Рамосом (5).