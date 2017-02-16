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175 лет назад 2016
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А. Зверев: условия игры для меня были ужасными

16 февраля 2017, четверг. 03:39. Теннис
Немец Александр Зверев, который в первом круге турнира в Роттердаме проиграл австрийцу Доминику Тиму (2) со счётом 6:3, 3:6, 4:6, заявил, что ему не понравились корт и мячи.

«Я выиграл первый сет довольно уверенно. Но условия игры для меня были ужасными. Мячи отскакивали очень низко, а сами они были очень мягкие. Такими мячами можно играть с детьми. Мою подачу теннисисты обычно принимают на уровне плеча, а он принимал на уровне бёдер, и это ему очень помогало. С учётом корта и мячей проиграть ему со счётом 4:6 в третьем сете было не так уж и плохо», — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Зверев Доминик Тим
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