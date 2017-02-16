Мугуруса: хочу поскорее отправиться в Дубай, чтобы восстановиться как следует

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после поражения во втором круге турнира в Дохе от китаянки Чжан Шуай со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 5:7.
«Проснувшись утром, я подумала, что день будет тяжёлым. В этот раз разминку я провела в 9 утра. В первом матче я играла хорошо, а во втором Чжан действовала отлично. Условия были непростыми. На корте было ветрено. Сопернице удавалось находить свои удары. В концовке всё решилось в двух розыгрышах, и они остались за ней.
Сейчас я хочу поскорее отправиться в Дубай, чтобы потренироваться там несколько дней и восстановиться как следует. В этом году турнир в Дубае очень важен для нас. Хотелось бы выступить успешно», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.