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175 лет назад 2016
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Плишкова: не думаю, что идея Гарсии об отказе от участия в КФ плохая

16 февраля 2017, четверг. 11:09. Теннис
Чешка Каролина Плишкова прокомментировала решение француженки Каролин Гарсии отказаться от выступления в Кубке Федерации в этом году. Плишкова сыграет с Гарсией во втором круге турнира в Дохе.

«Всегда сложно принять решение о том, сыграешь ты или нет. С Испанией мы играли дома, что было гораздо проще для меня, так как нам никуда не нужно было ехать. Но всё равно после матча я приехала в Доху довольно поздно.

Не думаю, что идея Гарсии об отказе от участия в Кубке Федерации плохая. Иногда это может помочь, но часто очень сложно включить эти игры в свой календарь, так как турниров очень много. Ты проводишь немало тяжёлых матчей. Думаю, любое решение является нормальным и позитив можно найти в каждом из них. Что касается меня, то я здорово провела прошлую неделю, одержав две победы. Но, может, без этих матчей подготовиться к турниру в Дохе было бы проще», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Каролин Гарсия Каролина Плишкова Кубок Федерации
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