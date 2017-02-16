Харрисон: в начале матча я набрал ход и старался просто продолжать в том же духе

Американец Райан Харрисон прокомментировал победу над своим соотечественником Сэмом Куэрри во втором круге турнира в Мемфисе со счётом 6:3, 6:1.
«Я провёл очень хороший матч. Сэм — прекрасный теннисист, уже долгое время отлично выступающий в туре. Я знаю, на что он способен. Если бы я начал сомневаться, то он бы этим воспользовался. В начале матча я набрал ход и старался просто продолжать в том же духе, выполняя свои удары. Я всегда хорошо оборонялся, поэтому мне удалось вытащить несколько очень непростых розыгрышей», — цитирует Харрисона официальный сайт тура.