Бушар: парень, которому я проспорила свидание, оказался очень милым
16 февраля 2017, четверг. 12:11.
Теннис
Канадская теннисистка Эжени Бушар
встретилась со студентом Джоном Гёрке
, которому проспорила свидание во время Супербоула-2017. Пока преимущество со счётом 28:3 было у «Атланты», 22-летняя теннисистка написала: «Я так и знала, что «Атланта» победит», – на что один из её подписчиков ответил: «Если выиграет «Нью-Ингленд», сходим на свидание?» Финалистка «Уимблдона»-2014 ответила: «Не вопрос».
«После такого внимания со стороны СМИ я уже не могла от этого отвертеться. Однако я переживала, так как поначалу, открыв страницу этого парня в „твиттере“, увидела, что там стоит фото Тайгера Вудса. Я подумала: „Это один из фанатов из „Твиттера“. Я даже не знаю, как он выглядит. Что же будет?". Но он оказался очень милым парнем», — цитирует Бушар The Telegraph.
Посмотреть фото также можно, перейдя по ссылке — https://twitter.com/geniebouchard/status/832019611277144064