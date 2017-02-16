Димитров: сейчас я абсолютно чётко понимаю, чего хочу

Болгаринрассказал, с каким настроем проводит нынешний сезон, и признался, что очень доволен работой с тренером«Когда ты побеждаешь, то всё хорошо. Ты не пытаешься искать оправданий или чего-то подобного. В то же время сейчас я абсолютно чётко понимаю, чего хочу. Я могу отложить в сторону всё остальное. Я не думаю о своей жизни вне тенниса, когда направляюсь домой или веду машину. Я просто наслаждаюсь моментом, потому что в теннисе никогда ничего не знаешь наверняка. Не дай бог получить травму и пропустить некоторое время.Я стараюсь использовать каждый момент на корте сейчас. Когда побеждаю и проигрываю, я всё равно не опускаю голову и сохраняю позитивный настрой в своей карьере.Что касается работы с Валверду, то наше сотрудничество началось в нужное время для нас обоих. Мы нашли гармонию и стараемся всё делать как можно лучше», — передаёт слова Димитрова корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.