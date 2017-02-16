Касаткина: во время туалетного перерыва я сказала себе пару слов. Это помогло

Россиянка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы над немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Дохе со счётом 6:4, 0:6, 6:4. За выход в полуфинал 19-летняя уроженка Тольятти поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг.
«Это мой второй год в WTA, так что нужно расти. Это был непростой матч, тем более со всеми переносами из-за дождя. После счёта 0:6 я взяла туалетный перерыв. Я просто посмотрела в зеркало и сказала себе пару слов. Это помогло.
Я уже размялась перед с матчем с Пуиг, так что я готова. У нас был сложный поединок в Индиан-Уэллсе в прошлом году. Думаю, что и сегодня игра будет интересной», — сказала Касаткина в интервью на корте.