Кербер: это был не мой день, но Касаткина играла хорошо

Немка Анжелика Кербер, уступившая во втором круге турнира в Дохе россиянке Дарье Касаткиной со счётом 4:6, 6:0, 4:6, проанализировала причины постигшей её неудачи.
«У меня были проблемы с поиском своего ритма, я не чувствовала себя лучшим образом. Но надо отдать должное сопернице, она играла хорошо. Я допустила слишком много необязательных ошибок. Очевидно, это был не мой день.
Теперь мне надо вновь почувствовать себя хорошо, потому что последние несколько дней самочувствие оставляло желать лучшего. Сейчас это главное для меня, а затем уже буду настраиваться на следующие соревнования», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.