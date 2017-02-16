Гоффен одержал волевую победу над Хасе во втором круге в Роттердаме

Бельгиец Давид Гоффен (3) во втором круге турнира в Роттердаме одержал волевую победу над голландцемРобином Хасе (WC). Поединок продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу 26-летнего уроженца Рокура, занимающего 11-е место в рейтинге АТР. Давид сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 10 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Робин 8 раз подал навылет при 4 двойных.
В четвертьфинале Гоффен сыграет либо с болгарином Григором Димитровым (5), либо с узбекистанцем Денисом Истоминым (LL).