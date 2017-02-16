Долгополов вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, переиграв Куэваса
16 февраля 2017, четверг. 21:43.
Теннис
Украинец Александр Долгополов
во втором круге турнира в Буэнос-Айресе
переиграл уругвайца Пабло Куэваса
(2) со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 17 минут. 28-летний киевлянин, занимающий 66-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, отыграл единственный брейк-пойнт и сделал 1 брейк. Пабло 10 раз подал навылет при 2 двойных.
Следующим оппонентом Долгополова станет либо австриец Геральд Мельцер, либо аргентинец Гидо Андреосси.