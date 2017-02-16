17 февраля на турнире в Дохе состоятся три матча 1/4 финала и два полуфинала

Организаторы турнира в Дохе перенесли все оставшиеся матчи четверга, 16 февраля, на пятницу. Таким образом, 17 февраля будут доиграны четвертьфиналы Дарья Касаткина (Россия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) (остановлен при счёте 6:4, 5:7, 1:2), Каролина Возняцки (Дания) — Лорен Дэвис (США) (остановлен при счёте (1:0) и Чжан Шуай (Китай) — Каролина Плишкова (Чехия) (2).
На этот же день намечены и полуфиналы, в которых помимо победительниц перечисленных поединков сыграет словачка Доминика Цибулкова (3).