Димитров победил Истомина и в третий раз за сезон сыграет с Гоффеном

Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, обыграв представляющего Узбекистан Дениса Истомина со счётом 7:6 (9:7), 6:1.
Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Димитров выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Истомина 3 эйса, 2 двойные и 1 использованный брейк-пойнт из 2.
Следующим соперником Григора станет бельгиец Давид Гоффен. Они уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза Димитров побеждал, не отдавая оппоненту ни сета.