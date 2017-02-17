Беккер: Надаль будет фаворитом на «Ролан Гаррос»

Знаменитый немецкий теннисист, бывший тренер Новака Джоковича, оценил форму Роджера Федерера ив связи с их выступлением на Australian Open-2017.«Перед стартом австралийского чемпионата все задавались вопросом: где они окажутся через некоторое время? Они показали, что окажутся близко к вершине. Они играли с искрой и показали Джоковичу с Марреем, что возвращаются.Судя по тому, как Федерер играл в Мельбурне, он продолжит выступать на высочайшем уровне. Тоже касается и Надаля. Он будет фаворитом на «Ролан Гаррос». Для тенниса здорово, что Рафа вернулся. Кстати, я не думаю, что Рафа и Тони расстанутся в конце года. Просто не могу себе представить, что такое может произойти.Что касается 18 «шлемов» Федерера, то это великолепный результат. Кто ещё достиг такого? При этом Федерер делает всё так, что это выглядит очень легкодостижимым. Он элегантен на корте и очень уверен в себе. И если несколько месяцев назад вопрос был в том, когда Новак догонит и перегонит Федерера по титулам на турнирах «Большого шлема», то теперь вопрос стоит иначе: сумеет ли Новак это сделать? В принципе, и Рафаэль, и Новак способны догнать Федерера, но он ещё не сказал своего последнего слова. Чем больше он будет побеждать, тем больше будет хотеть играть. В теннисе высшего уровня очень много зависит от психологии», — сказал Беккер в интервью Tennis World USA.