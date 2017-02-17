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Т. Надаль: не будь Рафа моим племянником, я давно перестал бы ездить с ним

17 февраля 2017, пятница. 01:39. Теннис
Тони Надаль, дядя и тренер Рафаэля Надаля, рассказал о причинах принятия решения об уходе из команды Рафы в конце нынешнего сезона.

«Когда мы летели в Австралию, я уже решил, что уйду в конце сезона. Я ничего не сказал Рафаэлю и жалею об этом. Он должен был узнать об этом от меня.

Я много лет думал о том, чего мне будет стоить это решение. Первой, кто узнал о нём, была моя жена. Я могу работать в академии, и это мотивирует меня. А Рафа в хороших руках — с ним будет Карлос Мойя.

Думаю, сейчас правильный момент для того, чтобы сделать это. Я уже в возрасте, я много лет постоянно путешествовал по миру, испытывал стресс на соревнованиях. Если бы Рафа не был моим племянником, я наверняка закончил бы с этим много лет назад. Моя семья ездила со мной на некоторые турниры, но сложностей всё равно хватало», — приводит слова Тони Надаля El Espanol.
Источник: El Espanol Сообщить об ошибке
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