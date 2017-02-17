Димитров: с теннисистами наподобие Истомина всегда сложно играть в зале

Болгарин, который со счётом 7:6 (9:7), 6:1 победилво втором круге турнира в Роттердаме, рассказал о ходе встречи.«С таким теннисистом всегда непросто встречаться в залах. Денис — отличный игрок, я встречался с ним на Australian Open. В том матче он прекрасно стартовал, так что моей задачей было удачно начать встречу и дальше продолжать в том же духе. Я рад, что сумел так уверенно сыграть во втором сете», — передаёт слова Димитрова корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.