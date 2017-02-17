Чилич: исход встречи с Чоричем решили несколько очков

Хорват, который со счётом 6:1, 2:6, 6:4 победил своего соотечественникаво втором круге турнира в Роттердаме, рассказал о ходе встречи.«Мне кажется, что мы оба показали отличный теннис. В конце первого сета я наладил свою игру, но во второй партии проиграл свою подачу, а Борна выполнил пару потрясающих ударов. Он проявил характер, и я знал, что мне будет тяжело в третьей партии. Я пытался правильно настроиться психологически. Всё решили несколько очков», — передаёт слова Чилича корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.