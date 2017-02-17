Гоффен: знал, что для борьбы над Хасе надо будет побороться

Бельгиец, который во втором круге турнира в Роттердаме победил голландцасо счётом 5:7, 6:4, 6:4, рассказал о ходе встречи.«Это был непростой матч. Он занимает 57-е место в рейтинге и играет дома, так что я знал, что мне надо побороться, чтобы одержать победу. В конце третьего сета, мне кажется, он немного подустал. Робин боролся до конца, но он много бегал по корту, а я занимал правильные позиции. Думаю, что я заслужил победу», — передаёт слова Гоффена корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.