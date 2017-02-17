Роже одержал 300-ю победу в карьере в парном разряде

Голландец Жан-Жюльен Роже, обыгравший в паре с румыном Хорей Тецэу испанцев Фелисьяно Лопеса и Марка Лопеса на турнире в Роттердаме со счётом 6:4, 6:4, одержал свою 300-ю победу в карьере в парном разряде. На счету Роже 21 титул на соревнованиях ATP в паре.
«Я невероятно рад такому достижению. 300 побед — это очень приятная отметка. Я горжусь этим показателем. Конечно, хотел бы поблагодарить всех своих бывших напарников и моего нынешнего партнёра Хорю. В начале карьеры в парном разряде я не думал, что дойду до отметки в 300 побед», — цитирует Роже официальный сайт тура.