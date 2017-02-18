Гоффен: мы с Димитровым оба показываем в этом сезоне свой лучший теннис

Бельгиец Давид Гоффен, который со счётом 6:4, 1:6, 6:3 победил болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Роттердаме, рассказал о ходе матча.
«Это была отличная встреча. Мы играли на высоком уровне. По-моему, мы оба находимся в хорошей форме и показываем в этом сезоне свой лучший теннис. Я доволен, что сумел воспользоваться теми шансами, которые у меня были.
Я сумел заставить его много бегать. Мне удалось найти возможность для того, чтобы победить Григора. Очень рад впервые оказаться в полуфинале в Роттердаме», — передаёт слова Гоффена корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.