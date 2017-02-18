Кравчук может сыграть с дель Потро во втором круге турнира в Делрэй Бич

В Делрэй Бич состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде с 19 по 25 февраля. Лидер посева канадец Милош Раонич (1) в первом круге сыграет с победителем квалификации.
Россиянин Константин Кравчук начнёт выступление матчем с боснийцем Дамиром Джумхуром. В случае успеха ему предстоит встретиться с победителем встречи Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 7) — Кевин Андерсон (ЮАР).
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете здесь:
Основная сетка турнира в Делрэй Бич.