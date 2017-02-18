Касаткина сыграет с Возняцки в первом круге турнира в Дубае

В Дубае состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт на харде с 20 по 26 февраля. Немка Анжелика Кербер (1) во втором круге сыграет либо со своей соотечественницей Моной Бартель (WC), либо с сербкой Еленой Янкович.
Россиянка Елена Веснина (8) во втором круге встретится с победительницей встречи Мисаки Дои (Япония) — Мэдисон Бренгл (США). Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграют с победительницами квалификации. Первой соперницей Дарьи Касаткиной станет датчанка Каролина Возняцки (10).
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете здесь:
Основная сетка турнира в Дубае.