10-я ракетка мира Конта не выступит на турнире в Дубае

Десятая ракетка мира, 25-летняя британка Йоханна Конта снялась со стартующего 20 февраля турнира в Дубае из-за травмы левой ноги.
«Мне очень жаль, что я была вынуждена сняться с Дубая. Я приехала сюда с огромным желанием играть и очень расстроилась, что не смогу впервые выступить на этом турнире в нынешнем году. Однако здоровье стоит на первом месте, а сезон длится долго. Я надеюсь приехать сюда в следующем сезоне и приезжать на протяжении многих последующих лет. В Дубае великолепный теннисный комплекс, и я получила большое удовольствие от краткого пребывания здесь», — цитирует Конту «твиттер» WTA Insider.