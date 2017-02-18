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10-я ракетка мира Конта не выступит на турнире в Дубае

18 февраля 2017, суббота. 20:56. Теннис
Десятая ракетка мира, 25-летняя британка Йоханна Конта снялась со стартующего 20 февраля турнира в Дубае из-за травмы левой ноги.

«Мне очень жаль, что я была вынуждена сняться с Дубая. Я приехала сюда с огромным желанием играть и очень расстроилась, что не смогу впервые выступить на этом турнире в нынешнем году. Однако здоровье стоит на первом месте, а сезон длится долго. Я надеюсь приехать сюда в следующем сезоне и приезжать на протяжении многих последующих лет. В Дубае великолепный теннисный комплекс, и я получила большое удовольствие от краткого пребывания здесь», — цитирует Конту «твиттер» WTA Insider.
Источник: WTA Insider Сообщить об ошибке
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Йоханна Конта
Новости. Теннис
18 февраля 2017, суббота
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