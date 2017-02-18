Веснина: Макарова начинает нервничать, если узнаёт, с кем играет в первом круге

Россиянка Елена Веснина рассказала, что всегда спокойно изучает свою сетку, в отличие от её постоянной напарницы, Екатерины Макаровой.
«У меня нет проблем с тем, чтобы увидеть сетку. А вот Катя [Макарова] не любит знать сетку. Она даже не хочет знать, с кем ей играть в первом круге, потому что начинает нервничать.
Начало года было тяжёлым. На старте сезона у меня были некоторые сложности со здоровьем. Сейчас я лучше чувствую себя физически и готова к турниру в Дубае. Это один из самых престижных турниров в туре. К тому же в этом году у него 25-я годовщина, так что это особый розыгрыш. Явных фаворитов в сетке нет.
Приятно иметь прямой выход во второй круг. Я об этом узнала только за день до жеребьёвки и, конечно, была рада. Но, с другой стороны, надо быть готовой сразу включиться в турнир, потому что у первой соперницы уже будет игровая практика», — сказала Веснина в подкасте WTA Insider.