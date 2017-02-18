Павлюченкова: во время моей первой тренировки в Дубае была песчаная буря

Россиянка Анастасия Павлюченкова не ожидает лёгкого старта в Дубае против соперницы из отборочного турнира.
«Непросто начинать против кого-то из квалификации. Мне самой ещё надо будет привыкнуть, потому что покрытие здесь отличается от Дохи. В любом случае лёгких соперниц не будет.
Во время моей первой тренировки здесь была песчаная буря. Могу сказать, что корты здесь быстрее, чем в Дохе.
Я довольна тем, как начала этот год. Обычно я медленно вкатываюсь в сезон. Но и расслабляться нельзя, ведь только середина февраля, так что впереди ещё предстоит много работы», — сказала Павлюченкова в подкасте WTA Insider.