Свитолина: надеюсь, успех в Тайване поможет мне лучше играть на крупных турнирах

Украинка Элина Свитолина рассказала о своём отношении к победе на турнире в Тайване.
«Начало года получилось достойным — я завоевала титул в Тайване. Это скромный турнир, но как Серена сказала когда-то: «Без побед на маленьких турнирах не бывает успехов на больших соревнованиях». Так что я воспринимаю свои успехи как маленькие шаги в правильном направлении. Надеюсь, это поможет мне увереннее играть на крупных соревнованиях.
Обычно я стараюсь не смотреть на сетку. Но мне понравилось участвовать в церемонии жеребьёвки. Вообще в этом году я приехала в Дубай пораньше, чтобы у меня была возможность адаптироваться после матчей Кубка Федерации», — сказала Свитолина в подкасте WTA Insider.