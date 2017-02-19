Хачанов сыграет с Симоном, а Медведев — с Пэром на старте турнира в Марселе

В Марселе прошла жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде с 20 по 26 февраля. Француз Гаэль Монфис (1) начнёт выступление со второго круга, где встретится либо с чехом Иржи Веселы, либо с победителем квалификации.
Россиянин Карен Хачанов в первом круге сыграет с французом Жилем Симоном (7), а Михаил Южный встретится с греком Стефаносом Циципасом (WC). Первым соперником Андрея Кузнецова станет тунисец Малек Жазири, а Даниил Медведев сыграет с французом Бенуа Пэром (8).
Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете здесь:
Основная сетка турнира в Марселе.