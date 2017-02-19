Гоффен: даже не знал, что в случае победы войду в топ-10

Бельгиец Давид Гоффен поделился впечатлениями от победы над французом Пьером-Югом Эрбером со счётом 6:1, 6:3 в полуфинале турнира в Роттердаме, которое позволит ему впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга АТР.
«Главное оружие Пьера-Юга — подача. Я отлично провёл матч, особенно на приёме. В каждом розыгрыше после его подачи у меня были шансы. Мне удавалось здорово принимать, что помогло добиться итогового успеха.
Что касается возможного попадания в топ-10, то я даже не знал об этом. После матча, когда ведущий на стадионе объявил об этом, я был очень счастлив», — передаёт слова Гоффена корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.