Нисикори: постараюсь восстановиться и побороться за титул

Японец Кей Нисикори, переигравший аргентинца Карлоса Берлока со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе, признался, что успех дался ему нелегко.
«Это был очень тяжёлый матч, который продолжался почти три часа. Карлос играл просто великолепно, поэтому обыграть его было крайне тяжело. Хотя трибуны в основном поддерживали соперника, мне тоже очень помогла энергия болельщиков. Я рад, что дошёл до финала. Теперь постараюсь восстановиться, чтобы побороться за титул», — приводит слова Нисикори официальный сайт турнира.