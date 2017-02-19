Басилашвили: мне очень нравится находиться на корте

Грузин Николоз Басилашвили, одолевший в полуфинале турнира в Мемфисе казахстанца Михаила Кукушкина со счётом 7:6 (7:5), 6:1, поделился впечатлениями от второго в карьере выхода в финал соревнований АТР.
«Чем больше вы играете на столь высоком уровне, тем лучше справляетесь с нервами в ответственные моменты. Сейчас у меня отличная энергия и мне очень нравится находиться на корте. Надеюсь, что в следующем матче я буду чувствовать себя так же здорово», — приводит слова Басилашвили официальный сайт АТР.