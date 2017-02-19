Додиг и Гранольерс выиграли турнир в Роттердаме в парном разряде

Хорвати испанецстали чемпионами турнира в Роттердаме. В финале третьи сеяные обыграли голландцев Уэсли Кулхофа и Матея Мидделкупа со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Победители выполнили 7 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали единственный брейк-пойнт. На счету голландцев 2 эйса, 1 двойная и 4 упущенных брейк-пойнта.Для Додига это седьмой парный титул в карьере. Все предыдущие победы он одержал вместе с бразильцем Марсело Мело (в том числе четыре — на «Мастерсах 1000», и одну на «Ролан Гаррос»). Гранольерс завоевал 14-й титул в парном разряде.