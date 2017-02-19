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175 лет назад 2016
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Додиг и Гранольерс выиграли турнир в Роттердаме в парном разряде

19 февраля 2017, воскресенье. 17:50. Теннис
Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс стали чемпионами турнира в Роттердаме. В финале третьи сеяные обыграли голландцев Уэсли Кулхофа и Матея Мидделкупа со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Победители выполнили 7 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали единственный брейк-пойнт. На счету голландцев 2 эйса, 1 двойная и 4 упущенных брейк-пойнта.

Для Додига это седьмой парный титул в карьере. Все предыдущие победы он одержал вместе с бразильцем Марсело Мело (в том числе четыре — на «Мастерсах 1000», и одну на «Ролан Гаррос»). Гранольерс завоевал 14-й титул в парном разряде.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марсель Гранольерс
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