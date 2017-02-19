Донской сыграет с Росолом за право выступить в основной сетке турнира в Марселе

Россиянин Евгений Донской (3) уверенно вышел в финальный раунд квалификации турнира Марселя, разгромив 305-ю ракетку мира француза Максима Хаму — 6:2, 6:1. Матч продолжался всего 51 минуту. Донской 7 раз подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки, не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта, а сам использовал 5 брейк-пойнтов из 8. Хаму отметился двумя двойными ошибками.
За выход в основную сетку Евгений поспорит с чехом Лукашем Росолом (7). Напомним, ранее во второй и финальный круг отборочного турнира вышел другой россиянин, Андрей Рублёв (2).