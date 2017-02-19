Свитолина: моя основная цель — стать первой ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина призналась, что ставит перед собой цель стать первой ракеткой мира.
«Моя основная цель — стать первой ракеткой мира. Так что я всегда мотивирована на то, чтобы выигрывать как можно больше турниров. В этом году я уже завоевала один титул и с нетерпением жду продолжения сезона. Я очень много работала в межсезонье для того, чтобы быть готовой к новым вызовам.
Ставлю ли я себе какие-то временные рамки для достижение этой цели? Нет, я просто держу её в уме и стараюсь максимально выкладываться каждый день, на каждом турнире, на каждой тренировке», — приводит слова Свитолиной Tennis World USA.